Dem stellen Kantonsrat und Regierungsrat einen Gegenvorschlag gegenüber. Dieser sieht in allen Gemeinden bei grösseren Bauvorhaben Auflagen für Vermieterinnen und Vermieter vor, damit Leerkündigungen möglichst vermieden werden. Zur Anwendung kommen soll die Regelung nur bei grösseren Bauvorhaben. Damit soll das Problem der Leerkündigungen angegangen werden, ohne in die Mietpreisfestlegung und damit die Eigentumsrechte einzugreifen.