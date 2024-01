Die Zahl der Genossenschaften in der Schweiz ist in den letzten Jahren leicht gesunken. Ein Teilsektor erlebt aber besonderen Zuwachs - der Wohnungsbau. Zu diesem Schluss kommt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Genossenschaftsverbands Idée Coopérative.

17.01.2024 12:03