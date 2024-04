Höhere Zinsen verlangsamen die Bautätigkeit und damit auch das Wachstum des Immobilienbestands. Dies zeigt eine im Auftrag des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) von der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner durchgeführten und am Donnerstag veröffentlichten Studie. Diese Effekte seien gegenwärtig in den Daten wegen Verzögerungen in der Datenverfügbarkeit noch kaum sichtbar, aber laut Experten und Expertinnen in der Realität bereits festzustellen.