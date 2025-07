Auch für Mehrfamilienhäuser wurden im zweiten Quartal höhere Preise bezahlt (+0,7 Prozent), wie IAZI weiter schrieb. Nachdem bei Renditeliegenschaften in den beiden Vorquartalen noch leichte Preiskorrekturen zu verzeichnen waren, scheine die Marktstimmung gedreht zu haben. Auf Jahresbasis hielt sich der Preisanstieg in dieser Kategorie mit 1,5 Prozent derweil in Grenzen.