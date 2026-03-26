Die politischen Antworten

Bauministerin Hubertz betonte im Deutschlandfunk, das Gebäudetyp-E-Gesetz sei in Vorbereitung. «Meine Kollegin, die Justizministerin Stefanie Hubig, und ich arbeiten da mit Hochdruck dran», sagte die SPD-Politikerin. Man habe einen Beteiligungsprozess aufgesetzt, damit der neue Vertragstyp auch in der Praxis funktioniere. Darüber hinaus solle mehr seriell und modular gebaut werden, also mit vorgefertigten Bauteilen. «Natürlich ist das ein grosses Thema, die Baukosten müssen runter, wir sind zu teuer», sagte Hubertz.