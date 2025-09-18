Trotz der seit 2024 abflachenden Zuwanderung habe sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht entspannt. Es sei absehbar, dass der Wohnungsbau in den nächsten zwei Jahren mit dem Wachstum der Haushalte nicht Schritt halten könne. Dies zeigt die Aktualisierung des Monitors Wohnungsmarkt des Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO), die am Donnerstag veröffentlicht wurde.