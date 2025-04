Einen Teil der steigenden Investitionssummen erklärt Wüest Partner mit der Baupreissteuerung sowie höheren Ausbaustandards. Bei vielen Projekten handle es sich zudem um Ersatzbauten, die mit dem Abbruch vieler bestehender Wohnungen verbunden sind. Dadurch falle der tatsächliche Nettozugang an neuen Wohnungen geringer aus, als aufgrund der Zahl der baubewilligten Wohnungen zu erwarten wäre, heisst es in der Studie. Daten aus dem Kanton Zürich zeigten, dass der relative Wohnbausaldo, also die Differenz zwischen neu erstellten und abgebrochenen Wohnungen, nur noch bei 73 Prozent lag.