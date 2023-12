Im Vergleich zu Ende 2019, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, legten die Eigenheimpreise für Objekte durchschnittlicher Qualität in Arosa (+55 Prozent) am stärksten zu. Auch in Klosters stiegen die Preise in der gleichen Periode mehr als 50 Prozent. An dritter Stelle folgte die Zuger Gemeinde Walchwil. Echandens in der Agglomeration von Lausanne verzeichnete mit 45 Prozent den grössten Preisanstieg in der Westschweiz.