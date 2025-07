Regional betrachtet stiegen die Marktmieten für Neubauten zum grössten Teil an, einzig die beiden Regionen Jura (-0,9 Prozent) und Alpenraum (-1,4 Prozent) verzeichnen zum Vorquartal rückläufige Marktmieten. Zu Anstiegen kommt es etwa in den Regionen Zürich (+2,4 Prozent) und Basel (+1,6 Prozent), wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.