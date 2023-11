Der Spitzenverband der deutschen Wohnungswirtschaft GdW sieht den Wohnungsbau weiter in einem freien Fall. «Der Absturz beim Wohnungsbau gewinnt an Fallgeschwindigkeit», beklagte Verbandspräsident Axel Gedaschko zu einem «Tag der Wohnungswirtschaft» am Mittwoch.

29.11.2023 17:34