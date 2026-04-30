Am stärksten gewachsen ist das Unternehmen in der neu zweitgrössten Region Naher Osten und Asien (+350 Prozent). Dazu trug vor allem Saudi-Arabien bei, wo Wolffkran seine Aktivitäten für Grossprojekte hochfuhr und «die operativen Grundlagen für eine langfristige Präsenz schuf». Unter anderem begannen Auslieferungen für das Prince Mohammed bin Salman Stadium und die Sheikh Saleh Al-Rajhi Moschee.