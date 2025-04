Wie Wolffkran am Mittwoch mitteilte, stieg der Umsatz auf einen Rekordwert von 227 Millionen Euro, nach 199 Millionen im Vorjahr. Am stärksten gewachsen ist Wolffkran mit plus 32 Prozent in Nordamerika. Dort trieben staatliche Förderinitiativen zur Wiederbelebung der heimischen Produktion die Nachfrage.