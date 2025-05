Im Fokus stehe nun der Ausbau der Marktposition in Saudi-Arabien. Dort werde die Präsenz weiter ausgebaut. Auch in Nordamerika will Wolffkran weiter wachsen. In Europa werde man sich auf diejenigen Märkte konzentrieren, die Anzeichen einer Erholung zeigen oder sich bereits gut entwickeln würden, schrieb das Unternehmen mit Fabriken in den deutschen Städten Heilbronn und Luckau weiter.