Nach der jüngsten Entscheidung sah sie keinen Grund, dass der geplante Wolfspeed-Besuch von Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) in den USA in der nächsten Woche abgesagt werden sollte. Das Unternehmen habe ein «hervorragendes Produkt» und sich entschieden, dieses im Saarland zu produzieren, sobald es genug Käuferinnen und Käufer gebe, wo dieses Produkt eine Rolle spiele. «Insofern gibt es schon ein grosses Interesse von uns, in einem guten konstruktiven Austausch mit diesem Unternehmen zu stehen.» Allerdings erwarte sie nicht, dass bei dem Treffen ein anderes Ergebnis herauskomme als das jetzige.