In den ersten drei Monaten des Jahres legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr organisch um fünf Prozent zu, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Mittwoch in Alphen mitteilte. Der operative Gewinn wuchs um elf Prozent. Absolute Zahlen nannte das Unternehmen nicht, wie bei der Mitteilung zum ersten Quartal üblich. An der Börse wurden die Nachrichten in den ersten Handelsminuten mit einem Aufschlag von bis zu knapp zwei Prozent auf 159 Euro quittiert.