Kurz nach Handelsbeginn gewann die Wolters-Kluwer-Aktie knapp drei Prozent auf 110,15 Euro und war damit Spitzenreiter im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Zuletzt legte das Papier um rund 2,9 Prozent zu. Allerdings hat das Papier im bisherigen Jahresverlauf eine Berg- und Talfahrt hingelegt: Von rund 160 Euro ging es bis Februar auf über 180 Euro nach oben - und anschliessend bis auf gut 100 Euro abwärts. Auch jetzt steht im Vergleich zum Jahreswechsel noch ein Kursverlust von mehr als 30 Prozent zu Buche.