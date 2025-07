Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat im ersten Halbjahr stärker zugelegt als erwartet. Unternehmenschefin Nancy McKinstry wird deshalb etwas optimistischer für die Gewinne im laufenden Jahr, wie das Unternehmen am Mittwoch in Alphen mitteilte. An der Börse in Amsterdam kamen die Neuigkeiten hervorragend an.