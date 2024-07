Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat im ersten Quartal dank eines Wachstums in allen Regionen beim Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt. Die Erlöse stiegen um sechs Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Alphen mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte um acht Prozent auf 765 Millionen Euro zu. Erlös und Ergebnis fielen im Rahmen der Erwartungen aus.