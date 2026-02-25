Nachdem die Aktie schon zuletzt unter Druck gestanden hatte, sackte ihr Kurs im frühen Handel um bis zu knapp drei Prozent ab und drehte wenig später ins Plus. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier bereits knapp 29 Prozent verloren. In den vergangenen zwölf Monaten büsste der Börsenwert des Unternehmens 63 Prozent auf zuletzt weniger als 15 Milliarden Euro ein. Damit ist der niederländische Konzern in dieser Rangliste abgeschlagen Letzter im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 .