Wood, der Gründer von GreenWoods Investors in New York ist und an Swatch eigenen Angaben zufolge 0,5 Prozent hält, fordert seit längerem eine stärkere Unabhängigkeit des Verwaltungsrats des Bieler Uhrenkonzerns. Neben seiner eigenen Wahl hat er verschiedene weitere andere Anträge vor die zur Berichtszeit noch laufenden Generalversammlung gebracht. Er fordert unter anderem mehr unabhängige VR-Mitglieder sowie eine Trennung von Präsidium und operativen Funktionen.