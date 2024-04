Am Montagabend waren bei einem Angriff des israelischen Militärs im Gazastreifen sieben ausländische Helfer von World Central Kitchen getötet worden. Sie waren dort für die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln unterwegs. Das israelische Militär sprach am Freitag in einem Untersuchungsbericht von einem «schwerwiegenden Versagen» der israelischen Einsatzkräfte und kündigte an, zwei Offiziere von ihren Posten abzuziehen.