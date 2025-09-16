In der Doppelfunktion trägt er die Gesamtverantwortung für das Schweizer Geschäft, wie Worldline am Dienstag mitteilte. Insbesondere soll er die strategische Weiterentwicklung im Händlergeschäft vorantreiben.
Der 57-Jährige verfügt über mehr als 20 Jahre Managementerfahrung im Finanz- und Payment-Sektor. Nach Stationen bei SIX Payment Services und CCV Switzerland war er den Angaben zufolge zuletzt Head Shopping & Merchant Solutions bei Postfinance.
Zugleich übernimmt Diana Hurni innerhalb des Unternehmens die neue Funktion der Chief Commercial Officer Schweiz. Sie wird sich gemäss Mitteilung auf die kommerzielle Weiterentwicklung und Kundenbetreuung konzentrieren.
Mit der Ernennung von Lachenmeier betont Worldline die strategische Bedeutung des Schweizer Marktes. Durch die Zusammenführung von Landesverantwortung und Merchant-Services-Kompetenz will der Zahlungsdienstleister die Wachstumsstrategie beschleunigen und die Kundenorientierung vertiefen, wie es heisst.
jl/ys
(AWP)