Worldline will laut einer Mitteilung vom Donnerstag so die Zahlungsakzeptanz von Händlern stärken. Die Lösung ermögliche es, ein Gerät mit Android-Betriebssystem mit einer App in ein Zahlterminal zu verwandeln. Die Einführung «Tap on Mobile» für Twint biete vor allem kleineren Händlern eine «unkomplizierte Lösung».