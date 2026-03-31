Klöckner-Aktionäre, die das Angebot bisher noch nicht angenommen haben, könnten ihre Papiere noch für den gleichen Preis von 11 Euro je Aktie andienen, teilte das Unternehmen weiter mit. Die zweite Annahmefrist beginnt am 1. April und endet am 14. April.
Klöckner & Co hatte seinen Aktionären im Februar empfohlen, das Übernahmeangebot anzunehmen. Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis für «attraktiv, fair und angemessen». Demnach soll Klöckner weiter unabhängig von dem aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden. Es seien keine Standortschliessungen oder Entlassungen geplant.
Der Wert des Geschäfts beläuft sich früheren Angaben zufolge auf rund 2,1 Milliarden Euro. Grossaktionär Friedhelm Loh hat seinen Anteil von rund 41,5 Prozent ebenfalls angedient./mne/he
(AWP)