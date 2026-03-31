Worthington Steel ist mit seinem Übernahmeangebot für den Düsseldorfer Stahlhändler Klöckner & Co erfolgreich. Nach Ablauf der Annahmefrist am 26. März habe sich der US-Konzern rund 58,65 Millionen Klöckner-Aktien gesichert, teilte Klöckner unter Berufung auf Worthington Steel am Dienstag mit. Der US-Konzern habe damit zusammen mit bereits gehaltenen Aktien und Finanzinstrumenten eine Beteiligung von rund 58,8 Prozent an Klöckner und überschreite damit die Mindestannahmeschwelle seiner Offerte von 57,5 Prozent.