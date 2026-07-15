Worthington Steel hat die Details zum geplanten Delisting-Angebot für Klöckner & Co bekannt gegeben. Die Absicht, den deutschen Stahlhändler von der Börse zu nehmen, hatte der US-Konzern bereits im Juni kundgetan, nachdem er sich rund 62 Prozent der ausstehenden KlöCo-Papiere gesichert hatte. Ab diesem Mittwoch nun können Klöckner-Aktionäre das Delisting-Angebot mit einer Bargegenleistung von 11,00 Aktie wahrnehmen, teilte Worthington zur Wochenmitte mit. Die Annahmefrist laufe bis zum 12. August. Aktuell notierte das Klöcker-Papier mit 12,36 Euro ein gutes Stück über der Offerte.