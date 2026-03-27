Klöckner & Co hatte seinen Aktionären im Februar empfohlen, das Übernahmeangebot anzunehmen. Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis für «attraktiv, fair und angemessen». Demnach soll Klöckner weiter unabhängig von dem aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden. Es seien keine Standortschliessungen oder Entlassungen geplant.
Worthington bietet elf Euro je Klöckner-Aktie. Der Wert des Deals beläuft sich nach früheren Angaben auf rund 2,1 Milliarden Euro. Grossaktionär Friedhelm Loh hat seinen Anteil von rund 41,5 Prozent ebenfalls angedient./stw/jha/
(AWP)