Worthington Steel hat die Übernahme von Klöckner & Co vollzogen und will das Unternehmen nun von der Börse nehmen. Der US-Konzern habe sich rund 62 Prozent der ausstehenden Klöckner-Aktien gesichert, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch in Columbus (Ohio) mit. Im Rahmen eines geplanten Delisting-Angebots wollen die Amerikaner den noch verbliebenden Aktionären 11,00 Euro je Anteilsschein in bar zahlen. Das Angebot unterliege dabei keinen Vollzugsbedingungen und enthalte keine Mindestannahmeschwelle. Zuletzt notierte die Klöckner-Aktie wenig verändert bei 12,48 Euro.