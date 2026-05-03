Vor wenigen Jahren hatten die Papiere von Gamestop an der Börse für grosses Aufsehen gesorgt. Sie waren einer der prominentesten Vertreter der so genannten Meme-Aktien. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die vor allem durch Beiträge in Sozialen Medien bewegt werden. Eine Zeit lang war es unter anderem das erklärte Ziel der dort vor allem vertretenen Kleinanleger, den meist auf sinkende Kurse wettenden professionellen Investoren das Geschäft zu verderben. Bei den betreffenden Aktien kam es dadurch oft zu massiven Kursanstiegen, die aber häufig nicht von langer Dauer waren. Auch gab es Vorwürfe von Marktmanipulation./he