Zuvor hatte bereits die Entspannung der Lage im Nahen Osten und die Aussicht auf ein zu hohes Angebot die Ölpreise belastet. Bis zum Nachmittag bauten sie leichte Verluste aus dem frühen Handel kräftig aus und knüpften an das deutliche Minus vom Vortag an. Die Notierungen befinden sich nun auf dem tiefsten Stand seit vier Monaten. In der ersten Wochenhälfte waren sie noch gestiegen.