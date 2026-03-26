Die WTO will aus Yaoundé mit einem Reform-Fahrplan hervorgehen, der bis 2028 konkrete Ergebnisse liefern soll. Washington hält - wie auch der Schweizer WTO-Botschafter Erwin Bollinger in jüngsten Aussagen gegenüber Keystone-SDA - eine Reform für notwendig, um die «Relevanz» der Institution zu erhalten. Die USA sind dabei jedoch weniger ambitioniert als die EU, China oder die Schweiz.