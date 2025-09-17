Chefin der WTO warnt vor Risiken

WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala wies nicht nur auf die positiven Aspekte von KI hin, sondern warnte auch vor einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich - sowohl international als auch innerhalb von Staaten. «Ohne proaktive politische Massnahmen und eine stärkere internationale Zusammenarbeit könnte KI Ungleichheiten eher vertiefen als verringern», schrieb sie in dem Bericht.