Das globale Warenhandelsvolumen ist nach Einschätzung der Welthandelsorganisation (WTO) nach zwei rückläufigen Quartalen von April bis Juni leicht gestiegen. Anzeichen für einen anhaltenden Aufschwung im 3. Quartal und darüber hinaus gebe es aber nicht, weil die Exportaufträge weiterhin schwach seien, berichtete sie am Donnerstag in Genf. Ein Lichtblick sei der Export von Automobilprodukten. Die negativen Quartale seien auf hohe Energie- und Nahrungsmittelpreise durch den Krieg gegen die Ukraine und höhere Zinsen in Industrieländern zurückzuführen.

24.08.2023 16:51