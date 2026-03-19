KI beflügelt Wachstum 2025

Die Bilanz für 2025 sei unerwartet positiv, so die WTO - und dies trotz der höchsten US-Zölle seit dem Zweiten Weltkrieg. Die WTO gibt das Wachstum im weltweiten Warenhandel für 2025 mit 4,6 Prozent an. Im Oktober hatte sie nur mit 2,4 Prozent gerechnet.