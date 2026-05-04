Laut Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli (SP) ist es entscheidend, dass die bestehenden rund 1000 Stellen von Hitachi im Kanton bleiben. Würde sich Hitachi für einen Standort ausserhalb des Kantons entscheiden, ginge dieses Beschäftigungspotenzial dem Aargau mit grosser Wahrscheinlichkeit verloren. Mit dem geplanten Hitachi-Campus sollen 2000 neue Stellen hinzukommen.