Eine positive Entwicklung innerhalb des Kerngeschäfts habe die Division Auto verzeichnet, heisst es zum Geschäftsgang der gesamten Gruppe. Auch die Division Bau sei nach dem Rückgang im Vorjahr wieder gewachsen. Insgesamt sei das Geschäftsjahr aber von geopolitischen Unsicherheiten und einer schwachen Konjunktur geprägt gewesen. In der Industrieproduktion fehle nach wie vor die wirtschaftliche Dynamik.