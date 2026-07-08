Das Betriebsergebnis der Gruppe wuchs noch deutlicher auf 515 Millionen Euro, was einem Plus von 8,4 Prozent entsprach. Die Würth-Gesellschaften in der Schweiz steigerten die Verkäufe um 4,5 Prozent auf 650 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.