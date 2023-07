In den ersten sechs Monaten dieses Jahres stieg der Umsatz nach Unternehmensangaben konzernweit um 5,9 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro. In der Schweiz fiel der Anstieg ähnlich aus, nämlich um 5,7 Prozent auf 663,9 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst..