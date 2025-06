Wut unter Regierungsgegnern auch auf Israel

Seit der Islamischen Revolution von 1979 gilt die Feindschaft zu Israel als Staatsdoktrin. Auch Israel betrachtet den Iran als seinen grössten Feind. Gefangen in der Eskalation sind die Unschuldigen, die in der Region in Frieden leben wollen. Im Iran lebt die grösste jüdische Gemeinde im Mittleren Osten. Noch vor 50 Jahren waren die Beziehungen zwischen Israel und Iran gut, teils arbeitete man sogar eng zusammen.