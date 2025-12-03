Wo blockiert wird - und warum

Die grössten Blockaden konzentrieren sich derzeit auf einen Verkehrsknotenpunkt in der Region um Larissa in Mittelgriechenland, wo sich Traktoren aus mehreren Gebieten versammeln. Auch im Norden des Landes kommt es zu Sperrungen. Autofahrer müssen teils grosse Umwege in Kauf nehmen, um die blockierten Knotenpunkte zu umgehen.