Xi und Putin verurteilen Entführung und Tötung von Staatschefs

Putin und Xi verurteilten in einer Erklärung auch das «Gesetz des Dschungels» in der internationalen Politik. «Die Parteien stellen fest, Handlungen wie hinterhältige Militärschläge gegen andere Länder, (...) die Ermordung von Vertretern der Führung souveräner Staaten (...), die dreiste Entführung nationaler Führer zum Zwecke eines Scheingerichts, verstossen grob gegen die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, die Normen des Völkerrechts», hiess es in dem Gipfeldokument weiter.