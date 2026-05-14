Trump betonte anschliessend den langjährigen Austausch zwischen China und den USA. Die Menschen beider Staaten hätten viel gemeinsam und schätzen harte Arbeit, Mut und Erfolge, sagte er. «Wir haben die Chance, diese Werte zu nutzen, um für unsere Kinder eine Zukunft von grösserem Wohlstand, Zusammenarbeit, Glück und Frieden zu schaffen», sagte Trump.
Mit dem Bankett endete der erste Tag von Trumps Peking-Besuch. Am Freitag will er nach einem weiteren Treffen mit Xi die Heimreise in die USA antreten./jon/DP/nas
(AWP)