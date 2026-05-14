Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat beim Staatsbankett mit US-Präsident Donald Trump die Bedeutung des Verhältnisses ihrer beiden Länder hervorgehoben. «Wir finden seit jeher, dass dies die wichtigste bilaterale Beziehung der Welt ist», sagte er beim Trinkspruch in der Grossen Halle des Volkes in Peking. Beide Länder sollten Partner statt Gegner sein, warb Xi.