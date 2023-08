Die Xing-Mutter New Work hat wegen des schlechteren Arbeitsmarktumfeldes im zweiten Quartal Federn gelassen. Der Umsatz der Monate April bis Juni ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent auf 75,8 Millionen Euro zurück, wie das SDax -Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Pro-Forma-Ebitda) brach um fast 18 Prozent auf knapp 23 Millionen Euro ein. Grund seien unter anderem die überproportional gestiegenen Personalkosten sowie die bewusst erhöhten Marketingausgaben. Unter dem Strich verdiente New Work knapp 10 Millionen Euro nach 11,7 Millionen im Vorjahr.

14.08.2023 07:38