Die Bewertung stütze sich hauptsächlich auf den in der Life-Sciences-Branche üblicherweise genutzten risikoadjustierten Kapitalwert, teilte die im Börsensegment Sparks kotierte Xlife Sciences am Montag mit. Per Ende 2024 lag die Marktkapitalisierung des Unternehmens den Angaben zufolge bei rund 150 Millionen Franken.