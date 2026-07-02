Veraxa entwickelt mit seiner BiTAC-Technologie eine neue Generation sogenannter T-Zell-Engager. Im Gegensatz zu herkömmlichen bispezifischen Antikörpern sollen diese T-Zellen nur dann aktivieren, wenn zwei unterschiedliche Tumormerkmale gleichzeitig auf derselben Krebszelle vorhanden sind. Dadurch soll gesundes Gewebe geschont, Nebenwirkungen reduziert und das therapeutische Fenster vergrössert werden.