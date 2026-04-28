Zudem wurde per Anfang Februar 2026 der Wechsel von SIX Sparks ins Hauptsegment der Börse vollzogen, um die Sichtbarkeit und Handelbarkeit der Aktie zu erhöhen; eine neue Analystenabdeckung soll dies zusätzlich unterstützen. Parallel dazu soll das verbleibende Portfolio weiterentwickelt werden, mit «disziplinierten» Investitionen und dem Ziel, den Wert der Beteiligungen weiter zu steigern.