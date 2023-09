Dem stehen Einnahmen von 347'979 Franken gegenüber. Dies liegt in etwa auf dem Niveau des Vergleichszeitraums 2022. Per Ende des ersten Halbjahres verfügte das im Börsensegment Sparks gelistete Unternehmen über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 0,5 Millionen Franken. Im Vorjahreszeitraum lagen sie bei 2,2 Millionen.