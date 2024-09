Das Unternehmen erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres einen um gut 0,5 Prozent höheren Umsatzerlös von 349'818 Franken, wie Xlife Sciences am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn pro Aktie von 0,08 Franken, nachdem in der Vorjahresperiode noch ein Verlust je Aktie von 1,10 Fr. angefallen war.