Durch die Integration der erworbenen Technologien, Programme und Lösungen in die operative Struktur von Landsteiner entsteht eine transkontinentale Life-Sciences-Plattform mit Fokus auf beschleunigte Entwicklung, industrielle Skalierung und internationale Marktexpansion, wie Xlife am Montag mitteilte.
Beide Unternehmen haben sich zudem auf eine langfristige strategische Zusammenarbeit verständigt, um Innovations-, Produktions- und Kommerzialisierungsprozesse eng aufeinander abzustimmen.
Neues Unternehmen plant Kotierung
Die Transaktion ist als Asset Deal strukturiert und ermöglicht eine gemeinsame Umsetzung, während Xlife Sciences weiterhin das eigene Innovationsmodell vorantreibt.
Das neu entstehende Unternehmen, bestehend aus Grupo Landsteiner und den erworbenen Assets der Xlife Sciences, plant eine Kotierung an der Nasdaq im Jahr 2026 und erhält exklusiven Zugang zu über 40 Universitäten sowie wichtigen Branchenpartnern und Investoren.
Landsteiner betreibt zwei Produktionsstätten mit einer Kapazität von über 115 Millionen Einheiten pro Jahr, verfügt über mehr als 300 Produktzulassungen und unterhält Netzwerke in öffentlichen und privaten Gesundheitssystemen Lateinamerikas. Mit rund 1000 Mitarbeitenden erzielt Landsteiner einen Umsatz von etwa 150 Millionen US-Dollar.
