Landsteiner betreibt zwei Produktionsstätten mit einer Kapazität von über 115 Millionen Einheiten pro Jahr, verfügt über mehr als 300 Produktzulassungen und unterhält Netzwerke in öffentlichen und privaten Gesundheitssystemen Lateinamerikas. Mit rund 1000 Mitarbeitenden erzielt Landsteiner einen Umsatz von etwa 150 Millionen US-Dollar.