Die geplante Transaktion würde laut Mitteilung der Xlife vom Montagabend einen «bedeutenden Meilenstein» in der Entwicklung der FUSE-AI darstellen und die Expansion ihrer KI-basierten Lösungen für den klinischen Sektor fördern. Bei Pineapple Power handelt es sich den Angaben zufolge um ein in Grossbritannien ansässiges Unternehmen, das an der Londoner Börse kotiert ist.