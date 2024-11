Neu wurden damit Yin Pan (Ben) Cheng und Jue (Kirsten) Gao in den Verwaltungsrat gewählt, wie die an der Börse SIX kotierte Gesellschaft am Donnerstagabend mitteilte. Die beiden neuen Verwaltungsräte sollen laut früheren Angaben die Integration der C Capital Acquisition Corp leiten, deren Übernahme im Sommer angekündigt worden war.